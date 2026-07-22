طرح کشوری قرارگاه نظارت بر بازار در قالب ۱۴ کمیته تخصصی و با مشارکت ۳۰ دستگاه؛ برای اولین بار در استان ایلام تشکیل شده و در حال اجرا است.

عرضه و تقاضا در بازار ایلام به دقت رصد می‌شود

عرضه و تقاضا در بازار ایلام به دقت رصد می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بازرسان و مسئولان شهرستان ایلام به منظور مدیریت بر عرضه و تقاضا به بازار شهر ایلام رفتند و از نزدیک وضعیت موجود را رصد و ارزیابی کردند.

در این بازدید؛ چندین واحد صنفی مختلف مورد بازرسی قرار گرفت.

به گفته احسان اکبری، فرماندار ایلام؛ نظارت مستمر بر بازار همسو با اهداف قرارگاه نظارت بر بازار، تداوم خواهد داشت.