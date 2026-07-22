معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان از اختصاص مانده سهمیه جذب‌نشده اقلام اساسی ویژه ایام محرم به ستاد اربعین استان خبر داد.

گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مر کز کرمان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان از اختصاص مانده سهمیه جذب‌نشده اقلام اساسی ویژه ایام محرم به ستاد اربعین استان خبر داد و بر تقویت ذخایر استراتژیک و کاهش هزینه‌های حمل کالا در استان تأکید کرد.

غلامرضا سالاری در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان گفت: تأمین و توزیع مناسب اقلام اساسی برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اربعین از اولویت‌های استان است و باید با هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول انجام شود.

وی افزود: در این راستا، مانده سهمیه جذب‌نشده اقلام اساسی ویژه ایام محرم شامل برنج، روغن و شکر در اختیار ستاد اربعین استان قرار می‌گیرد تا برای تأمین نیاز مواکب مورد استفاده قرار گیرد.

سالاری گفت: مکاتبات لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش سهمیه استان انجام خواهد شد تا در تأمین کالا‌های اساسی با مشکلی مواجه نباشیم.