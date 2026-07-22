تأمین اقلام اساسی مواکب اربعین از سهمیه ایام محرم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان از اختصاص مانده سهمیه جذبنشده اقلام اساسی ویژه ایام محرم به ستاد اربعین استان خبر داد.
گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مر کز کرمان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان از اختصاص مانده سهمیه جذبنشده اقلام اساسی ویژه ایام محرم به ستاد اربعین استان خبر داد و بر تقویت ذخایر استراتژیک و کاهش هزینههای حمل کالا در استان تأکید کرد.
غلامرضا سالاری در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان گفت: تأمین و توزیع مناسب اقلام اساسی برای خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین از اولویتهای استان است و باید با هماهنگی همه دستگاههای مسئول انجام شود.
وی افزود: در این راستا، مانده سهمیه جذبنشده اقلام اساسی ویژه ایام محرم شامل برنج، روغن و شکر در اختیار ستاد اربعین استان قرار میگیرد تا برای تأمین نیاز مواکب مورد استفاده قرار گیرد.
سالاری گفت: مکاتبات لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش سهمیه استان انجام خواهد شد تا در تأمین کالاهای اساسی با مشکلی مواجه نباشیم.