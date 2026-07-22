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رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: یک هزار و ۵۰۷ فضای آموزشی کشور در قالب یک هزار و ۲۸۸ مدرسه در طول جنگ تحمیلی سوم آسیب دید و ۱۶ مدرسه به بازسازی و مقاومسازی نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علیرضا خانمحمدی روز چهارشنبه در مراسم کلنگزنی مدرسه «دارالفنون ۲» در شهرک سینای اردبیل، اظهار کرد: بقیه مدارس که به صورت جزیی آسیب دیده بودند، تعمیر شدهاند و فقط تعمیرات ۴۰ مدرسه در کشور باقی مانده که تا شهریورماه انجام میشود.
وی با اشاره به سیاستهای کلان دولت در مدرسه سازی اظهار کرد: تحقق نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از تاکیدات و اولویتهای ویژه رئیسجمهور و دولت چهاردهم است و ما در این مسیر، بر تقویت ارتباطات بینبخشی تأکید داریم که از محورهای ابلاغی برای رسیدن به عدالت آموزشی است.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نقش حیاتی نهادهای مالی و بخش خصوصی در مدرسه سازی را مهم دانست و افزود: بانک پاسارگاد فراتر از یک نهاد مالی عمل میکند و با داشتن نگاه راهبردی، در حال ترسیم آینده کشور از طریق حمایت از نیروی انسانی است.
خان محمدی ادامه داد: نیروی انسانی کشور در مدرسه تربیت میشود و حمایت از دانشآموزان تا رسیدن به قلههای موفقیت، فرصتی طلایی است که با مشارکت بانکهایی نظیر پاسارگاد مهیا شده است.
وی بر اهمیت استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی و بانکهای عامل در توسعه مدارس تأکید و بیان کرد: قرار است مدرسه دارالفنون۲ اردبیل تا مهر سال آینده تکمیل و به دانشآموزان تقدیم شود.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۰ مدرسه در قالب ۳۷۰ کلاس درس در سطح استان اردبیل در دست ساخت است افزود: علاوه بر این با مشارکت خیرین، ۱۵۰ مدرسه دیگر نیز در حال احداث است و این حجم از فعالیت نشاندهنده پایداری و استمرار توسعه زیرساختهای آموزشی است.
خان محمدی بیان کرد: در شرایط سخت اقتصادی فعلی، خیرین استان اردبیل با ایستادگی در کنار مردم، الگویی بینظیر در کشور ایجاد کردهاند و این مشارکت فعال، تضمینکننده پیشرفت طرحهای آموزشی در استان خواهد بود.
استاندار اردبیل هم در این آئین با قدردانی از سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و بانگ پارسارگاد در احداث دومین مدرسه دارالفنون اردبیل اظهار کرد: مشارکت بانک پاسارگاد در مدرسه سازی قابل تحسین و ماندگار است.
مسعود امامی یگانه با بیان اینکه تحقق نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم است افزود: پیشبینی میشود تا مهرماه سال جاری، حدود ۳۵۰ کلاس درس به آموزش و پرورش استان تحویل داده شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۳۰ مدرسه در قالب ۳۷۰ کلاس درس در سطح استان در حال اجرا است.
استاندار اردبیل افزود: با بهرهگیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بانکهای عامل و بنگاههای اقتصادی، هماکنون ۱۰ طرح مدرسه سازی با ظرفیت ۷۲ کلاس درس نیز در استان در حال اجراست.
امامی یگانه با اشاره به وضعیت اعتبارات طرحهای آموزشی استان اظهارکرد: از محل اعتبارات سفر رئیسجمهور، ۱۷ هزار میلیارد ریال به مدرسه سازی استان اختصاص یافته که از این میزان، پنج هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال جذب شده است.
وی با بیان اینکه میانگین سرانه مدرسه سازی استان تا پایان سال جاری به میانگین کشوری نزدیک میشود افزود: سرانه فضای آموزشی استان به طور متوسط به ۵.۳۳ صدم مترمربع رسیده و امسال با تکمیل مدارس جدید به میانگین کشوری نزدیک خواهد شد.
استاندار اردبیل اظهار کرد: در دولت چهاردهم ساخت و ساز مدارس رونق و شتاب مضاعف پیدا کرده به طوری که سرانه آموزشی این استان از ۴.۲ مترمربع در ابتدای دولت چهاردهم به ۵.۳۳ صدم مترمربع رسیده است.