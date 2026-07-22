به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی گفت: فروش سرمایه زندگی برای تأمین هزینه‌های سنگین درمان عزیزان، زیبنده نظام خدمت‌رسانی کشور نیست.

رضا رحمانی عصر امروز در نشست هماهنگی نهادهای حمایتی آذربایجان‌غربی، با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان به‌ویژه برای بیماران صعب‌العلاج، افزود: باید با مشارکت نهادهای حمایتی و مسئول، منابع موجود را تجمیع کرده و از طریق تشکیل یک کمیته حمایتی، برای حل ریشه‌ای مشکلات نیازمندان برنامه‌ریزی کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه کمک‌های مقطعی پاسخگوی نیاز بسیاری از خانواده‌ها نیست، خاطرنشان کرد: باید با ساماندهی ظرفیت‌های موجود، مشکلات اساسی خانواده‌های گرفتار را به‌صورت کامل برطرف کنیم.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با تأکید بر اینکه خدمت به نیازمندان مسئولیتی انسانی و دینی است، افزود: آذربایجان‌غربی بارها در اجرای طرح‌های نوآورانه پیشگام کشور بوده و این بار نیز می‌تواند با طراحی یک الگوی منسجم حمایتی، الگویی موفق برای سایر استان‌ها ارائه دهد.

در پایان این نشست، لوح تقدیر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور به پاس حمایت‌ها و اهتمام استاندار آذربایجان‌غربی در رسیدگی به مشکلات نیازمندان و تقویت خدمات حمایتی، به رضا رحمانی اهدا شد.

در این نشست، عزم مشترکی برای حمایت مؤثر از بیماران صعب‌العلاج و اقشار کم‌بضاعت شکل گرفته و بر هم‌افزایی ظرفیت‌های حمایتی و ایجاد سازوکاری منسجم برای رفع مشکلات معیشتی و درمانی نیازمندان تأکید شد.