معاون دادستان یزد از آغاز پیگیری‌های قضایی برای بررسی تضییع احتمالی حقوق باشگاه چادرملوی اردکان خبر داد و گفت: دادستانی استان یزد با رویکرد صیانت از حقوق عامه، ضمن مکاتبات و استعلام‌های لازم، موضوع را به دادستانی کل کشور نیز ارجاع داده و در صورت احراز هرگونه تخلف، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون دادستان یزد با اشاره به مطالبه عمومی مردم و جامعه ورزش استان یزد درباره حقوق باشگاه چادرملوی اردکان یزد، گفت: این موضوع پس از درخواست مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، در چارچوب وظایف قانونی دادستانی و با رویکرد صیانت از حقوق عامه در دستور کار قرار گرفته است.

جلیلی افزود: پس از تشکیل پرونده، اقدامات قضایی لازم آغاز شده و مکاتبات و استعلام‌های مورد نیاز از مراجع ذی‌ربط صورت گرفته است تا تمامی ابعاد موضوع با دقت بررسی و زمینه تصمیم‌گیری مستند و قانونی فراهم شود.

معاون دادستان یزد ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و احتمال تضییع حقوق باشگاه چادرملوی اردکان، دادستانی استان در مکاتبه‌ای با دادستانی کل کشور درخواست کرده است موضوع از طریق هیئت صیانت از حقوق عامه مورد بررسی قرار گیرد و هرگونه تخلف احتمالی با دقت پیگیری شود.

جلیلی تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی در این پرونده، رسیدگی دقیق، بی‌طرفانه و مبتنی بر قانون است و تا پیش از دریافت پاسخ استعلام‌ها، امکان اظهار نظر قطعی درباره مسئولیت اشخاص یا نهاد‌های مرتبط وجود ندارد.

معاون دادستان یزد خاطرنشان کرد: چنانچه در جریان بررسی‌ها، هرگونه تخلف، قصور یا ترک فعل مؤثر در تضییع حقوق باشگاه احراز شود، دستگاه قضایی بدون هیچ‌گونه اغماض و در چارچوب قانون اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

جلیلی با بیان اینکه باشگاه چادرملوی اردکان تنها یک مجموعه ورزشی نیست، بلکه سرمایه‌ای برای استان یزد و مایه افتخار مردم این دیار به شمار می‌رود، تصریح کرد: صیانت از حقوق قانونی این باشگاه، دفاع از عدالت، شفافیت و حقوق عامه است و دادستانی استان تا روشن شدن تمامی ابعاد پرونده، پیگیری‌های خود را ادامه خواهد داد.

معاون دادستان یزد درباره زمان‌بندی رسیدگی به این پرونده نیز گفت: از آنجا که بخش عمده‌ای از موضوع در فدراسیون فوتبال و مراجع مستقر در تهران در حال بررسی است، دریافت پاسخ استعلام‌ها و تکمیل روند پیگیری ممکن است بین ۱۰ تا ۲۰ روز زمان ببرد، اما دادستانی استان یزد تلاش خواهد کرد این روند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.