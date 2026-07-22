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در برخی مرزهای شرقی به صورت شبانه یا در ۲۴ ساعت هزار تردد غیرمجاز انجام میشود لذا از همسایگان میخواهیم برابر قانون از مرزهای خود مراقبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین فرماندهی انتظامی کشور در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: مرزبانی جمهوری اسلامی در همه مرزهای کشور استقرار دارد و برابر پروتکلهای مرزی به کشورهای همسایه و مسلمان اعلام کردهایم از مرزهای خود مراقبت کنند، اما این پروتکلها از سوی برخی همسایگان رعایت نمیشود.
سرتیپ پاسدار قاسم رضایی امنیت کشورهای همسایه را همانند امنیت ایران دانست و افزود: ترددهای غیرمجاز اتباع بیگانه از مرزها تجاوز مرزی محسوب میشود و کشورهای همسایه باید مرزهای خود را از نظر ترددها کنترل کنند.
جانشین فرماندهی انتظامی کشور همچنین گفت: داشتن سلاح غیرمجاز، آرامش و امنیت کشور را به خطر میاندازد لذا مقابله با سلاح غیرمجاز و جمع آوری آن اولویت پلیس است.
رضایی افزود: کسانی که آگاهانه و یا ناآگاهانه از خودرو با پلاک مخدوش یا بدون پلاک استفاده میکنند به نوعی ناآرامی ایجاد و همسو با مخلان امنیت از این موضوع سو استفاده میکنند.
وی ادامه داد: از مردم شریف ایران درخواست میکنم با فرزندانشان در پلیس همکاری کنند و اگر از وجود سلاح غیرمجاز مطلع شدند با استفاده از سامانههای ارتباطی پلیس مانند ۱۱۰ و ۱۲۰ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.
رضایی گفت: از صاحبان سلاح غیرمجاز که قصد تحویل داوطلبانه آن را دارند استقبال کرده و حتما در تشکیل پرونده موضوع تحویل داوطلبانه سلاح لحاظ خواهد شد.
وی همچنین خواستار وضع قوانین متناسب با نیازهای کشور در حوزه پیشگیری از وقوع جرم شد و افزود: براساس برآورد پلیس بیشتر قوانین موجود بازدارنده از وقوع جرم نیست لذا از نمایندگان مجلس و همچنین مرکز پژوهشهای آن میخواهیم در خصوص وضع قوانین بازدارنده توجه داشته باشند.