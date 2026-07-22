رئیس دادگاه عمومی بخش سردشت دزفول از ورود دستگاه قضایی به ماجرای هنجارشکنی در یکی از تور‌های گردشگری منطقه دره توبیرون خبر داد و بر برخورد بدون مماشات با متخلفان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمیل فتاحی در خصوص انتشار کلیپی از یک تور گردشگری در منطقه «دره توبیرون» که در فضای مجازی پخش شده بود اظهار داشت: در پی انتشار این تصاویر که حاوی رفتارهای مغایر با شئونات اسلامی و قوانین جاری کشور بود، بلافاصله پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شد.

وی افزود: دستورات قضایی لازم جهت تحقیقات مقدماتی صادر شده و در حال حاضر پلیس فتا مأموریت یافته است تا نسبت به شناسایی دقیق متهمان، مدیران تور و همچنین عاملان انتشار این تصاویر در فضای مجازی اقدام نماید.

رئیس دادگاه عمومی سردشت دزفول ضمن هشدار جدی به برگزارکنندگان تورهای تفریحی و گردشگری در این منطقه تصریح کرد: به تمامی متولیان برگزاری تورهای گردشگری ابلاغ می‌شود که رعایت کامل شئونات اسلامی و قوانین و مقررات حاکم در تمامی برنامه‌ها الزامی است.

فتاحی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی در راستای صیانت از ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه، در برخورد با افرادی که اقدام به ترویج هنجارشکنی می‌کنند، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت و با متخلفان طبق قانون به‌صورت قاطع برخورد خواهد شد.