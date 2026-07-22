مردم گیلان مانند مردم دیگر استان ها، با وحدت و یگپارچگی، همراهی و همدلی خود را با مردم جنوب کشور که زیر حملات مکرر دشمنان ددمنش قرار گرفته‌اند ابراز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ایران، نه فقط یک مرزجغرافیایی، که یک خانه است؛ خانه‌ای به وسعتِ قلب ۹۰ میلیون ایرانی. فرقی نمی‌کند در کرانه‌های خزر باشیم یا در ساحل خلیج فارس.

آنچه که دشمنانِ این مرز و بوم، سال‌هاست ازآن هراس دارند: «وحدتِ ایرانِ واحد» است.

مردم رشت درگفتگو با خبرنکار خبرگزاری صدا و سیما، از همدلی با مردم در جبهه‌های جنگ جنوب کشور گفتند.