به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جانشین فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان گفت: قرارگاه سیدالشهدا از امروز فعالیت خود را در مرز شلمچه آغاز کرده و به مدت سه هفته در حوزه‌های خدمات‌رسانی، فرهنگی و امنیتی به زائران اربعین خدمت ارائه می‌کند.

سرتیپ پاسدار مسعود فلاحی افزود: برای تأمین امنیت، روزانه یک گردان از نیروهای بسیجی در کنار فراجا در مرز شلمچه مستقر هستند.

وی همچنین از برپایی بیش از ۳۰ موکب، اجرای برنامه‌های فرهنگی، اقامه نماز جماعت در ۳۰ نقطه و راه‌اندازی درمانگاهی مجهز با حضور بیش از ۲۰۰ پزشک داوطلب و متخصص بسیجی خبر داد و گفت: این درمانگاه به‌صورت شبانه‌روزی خدمات درمانی رایگان به زائران اربعین ارائه می‌کند.