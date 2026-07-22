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تفاهمنامه تأسیس «خانه خلاق اصفهان» میان معاونت علمی ریاستجمهوری و شهرداری این شهر امضا شد تا بستری تازه برای شکوفایی صنایع خلاق فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیماT تفاهمنامه تأسیس «خانه خلاق اصفهان» با تکیه بر جایگاه اصفهان در شبکه شهرهای خلاق یونسکو، چارچوبی برای ایجاد و بهرهبرداری از «خانه خلاق اصفهان» را تعیین میکند.
خانه خلاق اصفهان با هدف جذب، استقرار و حمایت از استارتآپها، تیمهای فناور، شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای خلاق راهاندازی میشود تا بستر فعالیت دانشجویان، فارغالتحصیلان، هنرمندان و صاحبان ایده در حوزه صنایع خلاق را فراهم کند.
توسعه کسبوکارهای نوآور، ایجاد اشتغال، تجاریسازی ایدهها و پاسخگویی به نیازهای مدیریت شهری از مهمترین اهداف پیشبینیشده برای این خانه خلاق است.