به گزارش خبرگزاری صدا و سیماT تفاهم‌نامه تأسیس «خانه خلاق اصفهان» با تکیه بر جایگاه اصفهان در شبکه شهر‌های خلاق یونسکو، چارچوبی برای ایجاد و بهره‌برداری از «خانه خلاق اصفهان» را تعیین می‌کند.

خانه خلاق اصفهان با هدف جذب، استقرار و حمایت از استارت‌آپ‌ها، تیم‌های فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های خلاق راه‌اندازی می‌شود تا بستر فعالیت دانشجویان، فارغ‌التحصیلان، هنرمندان و صاحبان ایده در حوزه صنایع خلاق را فراهم کند.

توسعه کسب‌وکار‌های نوآور، ایجاد اشتغال، تجاری‌سازی ایده‌ها و پاسخ‌گویی به نیاز‌های مدیریت شهری از مهم‌ترین اهداف پیش‌بینی‌شده برای این خانه خلاق است.