با برافراشته شدن پرچم «یالثارات الحسین (ع)» در مرز بین‌المللی شلمچه، آیین رسمی، خدمات‌رسانی مواکب به زائران اربعین حسینی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، آیین آغاز رسمی خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی شامگاه چهارشنبه با حضور استاندار خوزستان، جمعی از مسئولان استانی و مقامات کشور عراق در مرز بین‌المللی شلمچه برگزار شد.

در این مراسم، پرچم منقش به عبارت «یالثارات الحسین (ع)» به ابعاد ۱۰ در ۲۰ متر در گذرگاه اربعین و نقطه صفر مرزی به اهتزاز درآمد و فعالیت رسمی مواکب خدمت‌رسان به زائران اربعین در مرز شلمچه آغاز شد.

براساس تقویم رسمی کشور، ۱۳ مردادماه مصادف با اربعین حسینی است و مرزهای شلمچه و چذابه به عنوان ۲ گذرگاه اصلی تردد زائران اربعین در خوزستان، همه‌ساله میزبان هزاران زائر از سراسر ایران و دیگر کشورها هستند که برای زیارت عتبات عالیات راهی عراق می‌شوند.