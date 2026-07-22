رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد با تشریح تمهیدات اندیشیده‌شده برای زائران اربعین حسینی، از امکان دریافت و تمدید گذرنامه از طریق سامانه «پلیس من» و دفاتر پلیس+۱۰ خبر داد و بر ثبت‌نام زائران در سامانه «سماح»، همراه داشتن گذرنامه معتبر و رعایت قوانین کشور عراق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، موسوی، با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها برای تسهیل سفر زائران اربعین اظهار کرد: زائران ایرانی می‌توانند در ایام اربعین از طریق دفاتر پلیس+۱۰ و سامانه «پلیس من» نسبت به دریافت یا تمدید گذرنامه خود اقدام کنند و با توجه به لغو روادید در این ایام، نیازی به اخذ ویزا ندارند.

وی افزود: اتباع و مهاجران خارجی مجاز مقیم کشور که قصد شرکت در مراسم اربعین را دارند، باید پیش از عزیمت، از طریق دفاتر کفالت نسبت به دریافت «دفترچه سند خادم» اقدام کنند، زیرا صدور این سند در استان‌های مرزی امکان‌پذیر نیست و مراجعه به مرز بدون آن، مشکلاتی برای زائران ایجاد خواهد کرد.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد، ثبت‌نام در سامانه «سماح» را برای همه زائران ضروری دانست و گفت: ثبت‌نام در این سامانه امکان بهره‌مندی از خدمات بیمه و پشتیبانی را فراهم می‌کند و در صورت بروز حوادث یا مشکلات احتمالی در عراق، خدمات لازم به زائران ارائه خواهد شد.

موسوی با تأکید بر رعایت قوانین کشور عراق خاطرنشان کرد: زائران هنگام ورود، به‌ویژه از مرز‌های زمینی، باید از درج مهر ورود در گذرنامه خود اطمینان حاصل کنند، زیرا ثبت نشدن این مهر می‌تواند مشکلات قانونی در زمان خروج از عراق به همراه داشته باشد.

وی همراه داشتن ارز و دینار عراق، رعایت فرهنگ، قوانین و آداب و رسوم کشور میزبان، نصب برچسب مشخصات فردی و شماره تماس روی وسایل شخصی و همراه داشتن تنها مدارک ضروری از جمله گذرنامه معتبر را از دیگر توصیه‌های مهم برای زائران برشمرد.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد همچنین از بیماران خواست دارو‌های مورد نیاز خود را به همراه نسخه پزشک حمل کنند و از همراه داشتن دارو‌های ممنوعه در عراق خودداری کنند.

موسوی تصریح کرد: فهرست ۱۰۹ قلم داروی ممنوعه در عراق، اطلاعات مربوط به مراکز درمانی، پایگاه‌های هلال‌احمر، بیمارستان‌های بین‌راهی، دفاتر خدمات کنسولی وزارت امور خارجه در نجف و کربلا و دیگر توصیه‌های مورد نیاز زائران در کانال اطلاع‌رسانی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه استان یزد منتشر شده است.

وی در پایان از زائران خواست توصیه‌های مربوط به پیشگیری، درمان، دارو‌های ممنوع، نکات تردد، ملاحظات امنیتی و سایر دستورالعمل‌های سفر را با دقت مطالعه و رعایت کنند تا سفری ایمن، آرام و همراه با معنویت داشته باشند.