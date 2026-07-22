مردم دیار میرزا در شبی دیگر، در حمایت از مردم جنوب کشور و رزمندگان و برای پیمانی مستحکم با آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران به میدان شهدای ذهاب رشت آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مردم غیور گیلان در شبی دیگر از تجمعات شبانه خود، با حضور پرشورشان درمیدان شهدای ذهاب رشت، باردیگر، شکوه اتحاد و اقتدارشان را دردفاع از وطن، انقلاب و رهبری به دنیا نشان دادند.

حاضران با این حضور مقتدارنه به دشمنان اعلام کردند: ما بر سر آرمان‌های خود محکم و استوارایستاده‌ایم و از میراث ماندگار رهبرانقلاب، نیرو‌های مسلح و مردمان خون گرم خطه جنوب کشور، با تمام وجود دفاع می‌کنیم.