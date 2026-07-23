\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0628\u0647 \u0647\u0645\u062a \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0644 \u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u06a9\u0627\u0631 \u0648 \u0631\u0641\u0627\u0647 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n