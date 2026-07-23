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دیار مقاومت برای ۱۴۴ مین شب پیاپی در سنگر مقاومت، خشم انقلابی خود را علیه جنایات آمریکا و اسرائیل فریاد زدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مردم مومن و انقلابی کرمان در صد و چهل و چهارمین شب حماسه ومقاومت، ضمن عزاداری در رثای مصائب اهلبیت (علیهم اسلام)، حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت اعلام کردند و فریاد استکبارستیزی سر دادند.
خونخواهی رهبر شهید انقلاب و قائد آزادیخواهان و مظلومان جهان، تجدید بیعت با رهبری، حمایت از نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت اسلامی وشعارهای کوبنده الله اکبر، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا در پایتخت مقاومت طنینانداز است.
حاضران در تجمع تاکید کردند : جنایات بیوقفه صهیونیستها در غزه و لبنان و ترور فرماندهان مقاومت، بدون پاسخ نخواهد ماند و خونخواهی از خون مطهر شهدا، حق مسلم و قطعی محور مقاومت است.
مردم ولایت مدار و وفادار مناطق مختلف کرمان هم در حضور حماسی خود در جبهه میادین ضمن اعلام پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، بر عزم راسخ برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا تاکید کردند.