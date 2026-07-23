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همزمان با هفته بهزیستی، استاندار کرمان امروز از یک مرکز خیریه در کرمان بازدید و از نزدیک مشکلات آنان را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، استاندار کرمان گفت: مرکز «بچههای ما» یکی از مجموعههایی است که کودکان دختر و پسر را در گروههای سنی مختلف بهصورت جداگانه زیر پوشش قرار داده و برنامههای آموزشی، توانمندسازی، مهارتآموزی و استعدادیابی متنوعی را برای آنان اجرا میکند.
محمدعلی طالبی افزود: آموزشهای این مرکز در حوزههای مختلف از جمله تحصیل، ورزش، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، آموزشهای فنی و حرفهای، سفالگری و خیاطی متناسب با نیاز، علاقه و استعداد کودکان برنامهریزی شده و زمینه بروز توانمندیهای آنان را فراهم کرده است.
استاندار کرمان ادامه داد: فرزندان این مرکز در بهترین مدارس شهر کرمان تحصیل میکنند و علاوه بر آموزش، برای اشتغال آنان نیز برنامهریزی شده و همچنین فضای همدلی، صمیمیت و شبهخانوادهای که در این مجموعه ایجاد شده، از ویژگیهای قابل توجه این مرکز است.
از زمان تأسیس تاکنون حدود ۴۰۰ دختر و پسر از طریق بازپیوند به خانواده، فرزندخواندگی، زندگی مستقل یا انتقال به سایر مراکز ساماندهی شدهاند.
همچنین این مرکز با راهاندازی کارگاههای طراحی، دوخت و تولید پوشاک زنانه و کارگاه سفالگری، زمینه آموزش مهارتهای حرفهای و اشتغال فرزندان را فراهم کرده ؛ بهگونهای که در کارگاه خیاطی چهار نفر از شش شاغل و در کارگاه سفالگری تمامی پنج نفر شاغل از فرزندان همین مرکز هستند.
مسئولان مرکز همچنین اعلام کردند: بسیاری از فرزندان ترخیصشده این مجموعه پس از بهرهمندی از تحصیلات دانشگاهی و آموزشهای مهارتی، در بخشهای مختلف مشغول به کار هستند و ارتباط خود را با خیریه حفظ کردهاند و بین آنان دانش آموختگان مقاطع عالی و افراد شاغل در مجموعههای مختلف دولتی و خصوصی نیز حضور دارند.