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آیت الله علی اسلامی، نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به چالشهای پیش روی جمهوری اسلامی، بر ضرورت برخورداری از قدرت در هر دو عرصه «مذاکره» و «مقابله با دشمن» تأکید کرد و از پایداری ملت ایران در برابر آزمونهای الهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آیت الله علی اسلامی در جمع خبرنگاران در سخنانی پیرامون چشمانداز سیاسی و اجتماعی کشور، با تأکید بر اینکه جدال میان حق و باطل بخشی جداییناپذیر از خلقت است، اظهار داشت: مومنان همواره در معرض آزمونهای الهی قرار دارند. وی خاطرنشان کرد که اگرچه برخی افراد در آزمونهای مختلف موفق عمل نکردهاند، اما این امر به معنای خروج انقلاب اسلامی از مسیر خود نیست.
نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با ورود به بحث سیاست خارجی، بر لزوم رعایت توازن میان رویکردهای دیپلماتیک و مقاومت تأکید کرد و گفت: «مذاکره و مقابله با دشمن هر دو لازم هستند؛ اگر میان این دو، یکی را بیش از دیگری تقویت کنیم، دچار شکست خواهیم شد. لذا باید هر دو با قدرت و در کنار هم پیش برده شوند.»
وی همچنین با هشدار نسبت به نفوذ در بدنه تصمیمگیرندگان، بر لزوم دقت حداکثری در مذاکرات تأکید کرد و افزود: «همانطور که در دورههای مختلف تاریخ انقلاب، چهرههای بزرگ توسط نفوذیها از مسیر خارج شدند، امروز نیز باید در مذاکرات دقت مضاعفی صورت گیرد؛ چرا که طبق تأکید مقام معظم رهبری، نفوذ در بدنه مسئولین امری است که نباید از آن غافل شد.»
آیت الله اسلامی با اشاره به جایگاه مراجع و علما به عنوان مأمن امن مردم، از جامعه فرهنگی و تحصیلکرده استان قزوین خواست تا با افزایش سطح درک خود از مسائل پیچیده ملی، به مردم در فهم صحیح فرامین رهبری کمک کنند تا در نهایت پیروزی جمهوری اسلامی تضمین شود.