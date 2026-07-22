به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به طرح استقرار فرماندهی انتظامی مستقل جنوب کرمان در جیرفت گفت:این طرح نویدبخش بستری امن و آرام برای بالندگی این منطقه است.

ابراهیم عزیزی، در سفر به کرمان، در حاشیه شورای تامین استان، از اجرای طرح نظارت جدی‌تر بر مناطق مرزی کشور خبر داد و گفت:در راستای بخشی از این طرح، به بیشتراستان‌های مد نظر سفرشده و مسائل آنها از نردیک بررسی شده است.

وی با تاکید بر نقش اثر گذار استان کرمان در تزریق امنیت به مرکز کشور، گفت:اقدامات مطلوبی در حوزه توسعه زیرساخت‌های این استان، استقرار منطقه انتظامی جنوب استان، شروع بکار این فرماندهی، ساختمان و امکانات زیربنایی و برای تکمیل کادر آن با فرمانده ناجا رایزنی شده است

رئیس و برخی اعضا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین پس از این نشست، ادای احترام به مقام شامخ شهدا، به جیرفت هم سفر کرد و از نزدیک در جریان مسائل جنوب هم قرار گرفت.