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قائممقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از بازنگری و تدوین نهایی سند سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد استان یزد خبر داد و بر ضرورت اجرای عملی این سند با مشارکت همه دستگاههای مسئول تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر فرحزادی در نشست بررسی سند سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد استان یزد با اشاره به اهمیت سلامت روان در کنار سایر اولویتهای حوزه سلامت، اظهار کرد: بر اساس تقسیمبندیهای کشوری، استان یزد در حوزه اعتیاد در زمره استانهای پرخطر قرار دارد و این موضوع ضرورت توجه ویژه به برنامههای پیشگیرانه را دوچندان میکند.
قائممقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با انتقاد از اجرایی نشدن برخی اسناد گذشته، تصریح کرد: سند سلامت روان استان یزد سالها قبل تدوین شد، اما به دلایل مختلف از جمله نبود همراهی و اجرای مؤثر، بسیاری از اهداف آن محقق نشد.
دکتر فرحزادی با تأکید بر اینکه سلامت معنوی بخش جداییناپذیر سلامت انسان است، گفت: در بازنگری سند، تمامی ابعاد سلامت از جمله سلامت روان، اجتماعی و معنوی مورد توجه قرار خواهد گرفت تا برنامهای جامع و کاربردی برای استان یزد تدوین شود.
وی از برگزاری نشست تخصصی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد خبر داد و افزود: پس از بازبینی شاخصها و بهروزرسانی آمار، سند در هفته پایانی مردادماه در مجمع سلامت استان یزد مطرح و برای اجرا به تصویب خواهد رسید.
قائممقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خاطرنشان کرد: پس از تصویب، اجرای سند بهصورت مستمر پایش و ارزیابی میشود تا نتایج آن در ارتقای سلامت روان و کاهش آسیبهای اجتماعی و اعتیاد در استان یزد قابل مشاهده باشد.