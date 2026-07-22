فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز فارس مستقر در ارتفاعات بخش سیدان شهرستان مرودشت که دو شب پیش هدف حملات هوایی دشمن آمریکایی قرار گرفته بودند، در کمتر از ۲۴ ساعت فعال شده و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی دوباره در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مدیر فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز فارس گفت : این فرستنده دیجیتال که به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های رسان‌های استان محسوب می شد، پوشش تلویزیونی و رادیویی جمعیتی افزون بر ۲۵۰ هزار نفر از شهروندان مناطق شمالی فارس از جمله شهرستان‌های ارسنجان، مرودشت و پاسارگاد را بر عهده داشت.

غفاری افزود: با وجود این اقدام تجاوزکارانه که در راستای خاموش کردن صدای حقیقت و آگاهی بخشی صورت گرفت، کارکنان پرتلاش معاونت فنی صدا و سیمای مرکز فارس بلافاصله وارد عمل شده و با تلاش جهادی و بی وقفه، فرآیند برقراری مجدد سیگنال رسانی را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود : نتیجه این مجاهدت فنی، حاکی از آن است که با وجود اصرار دشمن بر اختلال در امواج رسان‌های جمهوری اسلامی ایران، پوشش پایدار در تمامی مناطق تحت پوشش در کمتر از ۲۴ ساعت بازگشته و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مجدداً بر روی آنتن رفته اند.

این حمله هوایی دشمن بار دیگر ثابت کرد که دشمن آمریکایی با علم به تأثیرگذاری عمیق رسانه ملی، درصدد ضربه زدن به کانون آگاهی و بصیرت مردم است؛ اما صدای حقیقت هرگز خاموش شدنی نیست و این حمله نه تنها خللی در عزم ملی ایجاد نکرد، بلکه اراده پولادین مجموعه صدا و سیما و کارکنان فنی آن را برای خدمت رسانی بی وقفه به مردم استان فارس را بیش از پیش به نمایش گذاشت.