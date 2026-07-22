نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان گفت: کسانی که اخبار ورزشی می‌نویسند باید قلم روان و دقیق داشته و با بی‌غرضی مطالب را انتشار دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، نماینده ولی‌فقیه در استان در مراسم تجلیل از ورزشی‌نویسان گفت: خبرنگاران ورزشی‌نویس باید با آگاهی و علم، مطالب و اخبار را به صورت صحیح به اطلاع مردم برسانند.

حجت الاسلام والمسلمین پور ذهبی، داشتن عرق ملی را از دیگر ویژگی‌های خبر نویسان ورزشی دانست و افزود: نگاه سیاسی به ورزش نباید وجود داشته باشد.

خاکی مدیرکل ورزش و جوانان استان هم با اشاره به چالش‌های حوزه ورزش از خبرنگاران ورزشی نویس خواست با نقد‌های سازنده و پیگیری آن از مسئولان، اخبار صحیح را به اطلاع مردم برسانند.

خاکی عنوان کرد: هم اکنون ۲۹ نفر عضو انجمن ورزشی‌نویسان استان کردستان هستند.

در پایان این مراسم از تنی چند از ورزشی نویسان استان تجلیل شد.