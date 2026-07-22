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رئیس پلیس راه استان قزوین : تصادف رخبهرخ میان دو خودروی وانت در ساعات اولیه صبح، نه تنها یک جان را از میان برد، بلکه بار دیگر پیام خطرناک رانندگی در حالت خستگی را به گوش رانندگان رساند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی، رئیس پلیس راه استان قزوین اعلام کرد: در ساعت ۰۴:۵۰ بامداد امروز، یک دستگاه خودروی وانت نیسان در مسیر قزوین-همدان، بر اثر خستگی و خوابآلودگی راننده، با تجاوز به چپ، با یک دستگاه وانت پیکان برخورد رخبهرخ داشته است.
سرهنگ تقیخانی با تشریح جزئیات حادثه افزود: شدت برخورد بهگونهای بوده که موجب شعلهور شدن آتش در خودروی وانت پیکان شده است. متأسفانه راننده این خودرو که در کابین گرفتار شده بود، بر اثر سوختگی و شدت برخورد جان خود را از دست داد.
وی تأکید کرد: کارشناسان با بررسی محل حادثه، علت اصلی را رانندگی طولانیمدت و عدم استراحت کافی راننده نیسان اعلام کردهاند.
در پایان، رئیس پلیس راه از رانندگان خواست برای جلوگیری از حوادث جبرانناپذیر، در صورت احساس خستگی یا کاهش هوشیاری، حتماً در محل امن توقف و استراحت کنند.