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مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: ۱۵ تن برنج تقلبی در مشهد کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: در گشت مشترک بازرسان این مدیریت و پلیس امنیت اقتصادی، ۱۵ هزار کیلوگرم برنج تقلبی به ارزش ریالی بیش از ۴۵ میلیارد ریال در منزلی واقع در محدوده خیابان معلم مشهد کشف و ضبط شد.
محسن صیادی افزود: این محموله در کیسههای ۱۰ کیلوگرمی و فاقد هرگونه نام و نشان بستهبندی میشد که با دستور معاونت قضایی تعزیرات حکومتی، محل مذکور پلمب شد.
وی ادامه داد: پرونده این تخلف تشکیل شد و در حال طی مراحل قانونی است.