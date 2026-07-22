به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: در گشت مشترک بازرسان این مدیریت و پلیس امنیت اقتصادی، ۱۵ هزار کیلوگرم برنج تقلبی به ارزش ریالی بیش از ۴۵ میلیارد ریال در منزلی واقع در محدوده خیابان معلم مشهد کشف و ضبط شد.

محسن صیادی افزود: این محموله در کیسه‌های ۱۰ کیلوگرمی و فاقد هرگونه نام و نشان بسته‌بندی می‌شد که با دستور معاونت قضایی تعزیرات حکومتی، محل مذکور پلمب شد.

وی ادامه داد: پرونده این تخلف تشکیل شد و در حال طی مراحل قانونی است.