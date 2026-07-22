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مدیریت بحران استان کرمان درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق جنوب و جنوبغرب استان از پنجشنبه اول مرداد تا پایان سوم مرداد هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ادارهکل مدیریت بحران استان کرمان اعلام کرد: بر اساس این هشدار، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق مستعد، وقوع گرد و خاک برای جنوب و جنوبغرب استان پیشبینی شده است.
این شرایط جوی میتواند موجب جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در حملونقل، لغزندگی جادهها، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، شکستن درختان فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات، خسارت به سازههای موقت و آسیب به بخش کشاورزی شود.
در این اطلاعیه از مردم خواسته شده از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها، فعالیتهای طبیعتگردی و جابهجایی عشایر در این بازه زمانی خودداری کنند و سفرهای غیرضروری را به زمان دیگری موکول کنند.
همچنین به شهروندان توصیه شده از توقف خودرو در مجاورت ساختمانهای نیمهکاره و درختان کهنسال و فرسوده خودداری و کشاورزان نیز با تسریع در برداشت محصولات، تمهیدات لازم برای کاهش خسارتهای احتمالی را اتخاذ کنند.