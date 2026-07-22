پیشبینی برداشت ۵ هزار تن طالبی از مزارع شهرستان رومشکان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رومشکان با اشاره به آغاز فصل برداشت طالبی از مزارع رومشکان گفت: پیش بینی میشود امسال از سطح این مزارع بیش از ۵ هزار تن طالبی برداشت شود.
اصغر امرایی افزود: بر اساس برآورد کارشناسان، پیشبینی میشود از سطح این مزارع بیش از ۵ هزار تن طالبی برداشت شود.
امرایی گفت: ترکیب شرایط دمایی خاص و خاک حاصلخیز این منطقه، باعث شده تا طالبی رومشکان از نظر عطر، طعم و کیفیت، متمایز و شهره عام و خاص باشد.
وی افزود: این محصول علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی استان، به سایر استانهای کشور نیز ارسال میشود.
در همین راستا، برخی از کشاورزان و طالبیکاران منطقه نیز ضمن ابراز خرسندی از کیفیت محصول امسال، به چالشها و روند برداشت در مزارع اشاره کردند.