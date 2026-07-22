به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رومشکان گفت: امسال ۱۸۰ هکتار از اراضی شهرستان رومشکان به کشت طالبی اختصاص یافته است.

اصغر امرایی افزود: بر اساس برآورد کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود از سطح این مزارع بیش از ۵ هزار تن طالبی برداشت شود.

امرایی گفت: ترکیب شرایط دمایی خاص و خاک حاصلخیز این منطقه، باعث شده تا طالبی رومشکان از نظر عطر، طعم و کیفیت، متمایز و شهره عام و خاص باشد.

وی افزود: این محصول علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی استان، به سایر استان‌های کشور نیز ارسال می‌شود.