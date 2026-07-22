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استاندار کردستان در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کردستان با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تنها یک وظیفه سازمانی نیست بلکه مسئولیتی همگانی است گفت: همه مدیران و دستگاههای اجرایی باید در این مسیر نقشآفرینی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استانداری کردستان تشکیل شد.
استاندار کردستان برگزاری کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان را فرصتی بزرگ برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بیان جانفشانیهای مردم کردستان در دفاع از نظام و انقلاب دانست.
لهونی اظهار داشت: هنوز حدود یک هزار و ۸۰۰ خانواده شهید در استان مورد سرکشی قرار نگرفتهاند که باید با برنامهریزی دقیق، این دیدارها تا پیش از برگزاری کنگره ۵۵۳۶ شهید انجام شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه در واگذاری مسکن به ۸ هزار و ۶۸۹ خانواده شهید با مشکلاتی مواجه هستیم تاکیدکرد با پیگیریهای انجامشده، در آینده نزدیک این مهم در بسیاری از شهرهای استان رفع خواهد شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثاگران استان نیز در این جلسه، تکریم خانوادههای معظم شهدا، و پیگیری مطالبات جامعه ایثارگری را از اولویتهای بنیاد شهید و امور ایثارگران استان دانست و گفت: این مهم نیازمند همراهی همه دستگاههای اجرایی است و این اقدامات باید به صورت مشارکتی انجام شود.
شهیدی در ادامه ساماندهی گلزار شهدای بسیاری از شهرهای استان را ضروری دانست.
سردار عسکری جانشین سپاه بیت المقدس کردستان هم با انتقاد از کمتوجهی برخی مدیران به مطالبات جامعه ایثارگری خواستار همکاری همه جانبه دستگاههای اجرایی برای برگزاری مطلوب کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید والامقام استان شد.