نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی بر نقش کلیدی امامان جمعه به عنوان محور وحدت و مطالبه گری عالمانه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،نشست فصلی ائمه جمعه شهرستان‌های استان آذربایجان‌غربی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ارومیه برگزار شد که در آن جایگاه نماز جمعه و اهمیت تجمعات مردمی تاکید شد.

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی بر نقش کلیدی ائمه جمعه به عنوان محور وحدت و مطالبه‌گری عالمانه تاکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به ضرورت حضور فعال در متن جامعه و ارتباط مستمر با اقشار مختلف مردم گفت: ائمه جمعه باید با درک درست از مقتضیات زمانی و جغرافیایی منطقه خود، به استمرار و تقویت تجمعات مردمی در سطح شهرستان‌ها اهتمام ویژه داشته باشند.

او ادامه داد: برگزاری باشکوه این اجتماعات، نه تنها باعث انسجام ملی شده، بلکه پشتوانه محکمی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی در پیشبرد اهداف عالیه در استان خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت فرارسیدن پنجم مردادماه، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این روز را نقطه عطفی در تاریخ تحولات فرهنگی کشور دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی اظهار داشت: هفته نماز جمعه فرصتی مغتنم برای تبیین جایگاه الهی و سیاسی این فریضه است؛ ائمه جمعه باید از این فرصت برای نهادینه‌سازی فرهنگ تقوا، بصیرت‌افزایی و پاسخگویی به شبهات جامعه بهره ببرند و بر غنای محتوایی نمازهای جمعه که پایگاه اصلی بصیرت‌بخشی به آحاد جامعه است، بیش از پیش بیفزایند.

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اشاره به این که جنگ ما جنگ ترکیبی بوده که جنگ رسانه ای یکی از ابعاد جنگ اخیر است گفت: آذربایجان غربی تنها استانی است که در ایام اربعین هم مرز ورودی زائران از کشورهای مختلف از مرز بازرگان است و هم مرز خروجی از مرز تمرچین که این مهم فعالیت های گسترده رسانه ای را می طلبد.

ناصر حجازی فر افزود: خوشبختانه مخاطبان شبکه استانی به بالای ۶۰ درصد رسیده که یک نوید خوبی از ارتقا آمار مخاطبان این شبکه است.

او خاطرنشان کرد: پوشش نمازهای جمعه شهرستانها و پوشش برنامه های مساجد در ایام رمضان و محرم *هر شب یک مسجد* در برنامه کاری صدا و سیمای آذربایجان‌غربی قرار گرفت که موجب استقبال مخاطبان شد.

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان‌غربی از حضور بیش از پیش برنامه های شبکه استانی در شبکه های ملی خبر داد و تصریح کرد: در واقع هر روز برنامه ها ، گزارش های خبری و برنامه های زنده شبکه آذربایجان غربی در شبکه های ملی پوشش داده و منعکس می شود.

در این دیدار ائمه جمعه شهرستانهای استان نیز از پوشش و انعکاس برنامه های شهرستانها در صدا و سیمای آذربایجان‌غربی قدردانی کردند.