به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امسال ۳۵ موکب از استان مازندران وظیفه خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در عراق بر عهده دارند. این موکب‌ها در حوزه‌های مختلف شامل اسکان، تغذیه، خدمات فرهنگی، درمانی و پشتیبانی با محوریت مساجد و هیئت‌های مذهبی به زائران اربعین ارائه خدمت خواهند کرد.

با نزدیک شدن به فصل شکوه و تجلی مکتب عاشورا، میلیون‌ها دل در مسیر پیاده‌روی اربعین، به سوی کربلای معلی می‌تپد؛ جریانی که در آن، خدمت خود به نوعی عبادت بدل گشته است. در این میان، استان مازندران با تکیه بر فرهنگ اصیل مهمان‌نوازی و روحیه ایثارگری مردم خود، نقش پررنگی در این پیوند قدسی ایفا می‌کند. از استقرار موکب‌ها در خاک عراق تا مدیریت هوشمند نذورات و ترویج دیپلماسی فرهنگی، همگی نشان از آمادگی بالای این استان برای میزبانی از زائران دارد.

این روز‌ها موکب‌های مازندرانی مشغول آماده سازی برای اعزام به عراق هستند تا در ایام اربعین در کنار زائران دیگر کشور‌ها؛ شکوه وحدت و همدلی ایرانیان را به همگان ثابت کنند.

قرار است ۲۰۰ خودروی سبک و سنگین، تجهیزات و کالا‌های مورد نیاز موکب‌های مازندرانی را به عراق حمل کنند.

یکی از این موکب‌های عازم عراق، موکب اهالی منطقه دودانگه ساری است که به کربلای معلی اعزام شد.

عباس نواییان و گزارشی در این زمینه: