دیدار پلی‌آف لیگ برتر فوتبال میان صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان به دلیل حاضر نشدن تیم مس در زمین مسابقه برگزار نشد و سرنوشت این دیدار به تصمیم فدراسیون فوتبال واگذار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار پلی‌آف صعود و بقا در لیگ برتر فوتبال ایران بین صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان که از ساعت ۱۸:۴۵ امروز در ورزشگاه شهدای شهرقدس برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل عدم حضور تیم مس رفسنجان برگزار نشد.

در حالی که اعضای تیم صنعت نفت آبادان، کادر داوری و عوامل اجرایی مسابقه مطابق برنامه در ورزشگاه حضور یافتند، تیم مس رفسنجان در محل برگزاری مسابقه حاضر نشد و بر اساس تشریفات قانونی، داوران پس از پایان زمان انتظار، موضوع را در گزارش رسمی مسابقه ثبت کردند.

بازیکنان و هواداران نفت آبادان پس از صورت جلسه داوران به شادی حضور در لیگ برتر پرداختند.

باشگاه مس رفسنجان پیش از این نیز مخالفت خود را با برگزاری دیدار پلی‌آف اعلام کرده بود.