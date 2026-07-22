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دیدار پلیآف صعود به لیگ برتر فوتبال کشور، میان تیمهای صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان به دلیل حاضر نشدن تیم مس رفسنجان در زمین مسابقه برگزار نشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دیدار پلیآف صعود به لیگ برتر فوتبال کشور که قرار بود امروز چهارشنبه سی و یکم تیر ۱۴۰۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس میان تیمهای صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان برگزار شود، به دلیل حاضر نشدن تیم مس رفسنجان آغاز نشد.
بر اساس قوانین مسابقات، تصمیم نهایی درباره نتیجه این دیدار بر عهده کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خواهد بود.
پیش از این، فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود فصل آینده لیگ برتر با حضور ۱۸ تیم برگزار میشود و بر همین اساس مقرر شد تیم شانزدهم لیگ برتر و تیم سوم لیگ آزادگان در یک دیدار پلیآف، تکلیف هجدهمین تیم حاضر در لیگ برتر را مشخص کنند.