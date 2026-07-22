به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان اعلام کرد: با پیگیری‌های حقوقی محیط زیست بروجرد و هوشیاری محیط‌بانان، اراضی تصرف شده در منطقه شکار و صید ممنوع تالاب بیشه دالان آزاد‌سازی شد.



کامران فرمان‌پورمرجع قضایی شهرستان بروجرد، دو متخلف زیست‌محیطی را که اقدام به تخریب و تصرف ۳۶۰ متر مربع از اراضی تالاب «بیشه دالان» جهت زیرکشت کرده بودند، به حبس و جریمه نقدی محکوم کرد.



وی گفت: طبق حکم صادره، دو متخلف که قصد داشتند بخشی از این اراضی ارزشمند را برای کشاورزی تصرف کنند، به چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.



مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ضمن تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تخریب اراضی ملی، از همکاری دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های زیست‌محیطی قدردانی کرد.