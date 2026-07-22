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رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان گفت: ۵۶ موکب از استان آماده خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ موسی مولاپرست افزود: از این شمار ۳۴ موکب در کشور عراق و بقیه در مسیر منتهی به مرزها، به زائران اباعبدالله الحسین (ع) خدمت رسانی میکنند.
وی گفت: پنج موکب هم ویژه بانوان است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان گفت: برپایی موکبها در هرمزگان از گلزار شهدای میناب آغاز میشود و تا مرز شلمچه ادامه دارد.
مولاپرست افزود: در کشور عراق نیز در شهرهای سامرا، نجف، کاظمین و کربلا از زائران پذیرایی میشود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان گفت: در نجف، موکب بَنات الزهرا (س) مسئولیت ارائه خدمات حرم امام علی (ع) را برعهده دارد.
مولاپرست گفت: موکب عراقی زاده هم با هشت درمانگاه در بخش پزشکی و طب سنتی به زائران خدمات رسانی میکند.
وی افزود: موکبهای شهرستان قشم به نامهای انصارالمهدی در کربلا و قمربنی هاشم در نجف از زانران حسینی پذیرایی میکنند.
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رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان گفت: موکب اهل سنت هم در بندرلنگه، و پارسیان به زائران حسینی، از استانهای سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و هرمزگان خدمت رسانی میکنند.
مولاپرست با اشاره به اجرای پویش نذر آب گفت: از مردم هرمزگان دعوت میشود با اهدای آب یا کمکهای نقدی در این پویش مشارکت کنند تا آب مورد نیاز مواکب به ویژه در روزهای گرم اربعین تأمین و میان زائران توزیع شود.
استاندار هرمزگان هم گفت: کارگروههای ۱۸ گانه برای برنامه ریزی موکبها و پشتیبانی از آنان تشکیل شده است.
محمد آشوری افزود: همهی لوازم مورد نیاز، مواد غذایی و کالاهای اساسی تامین شده است و با ۹۶ کامیون ارسال میشود.
وی گفت: سوخت برای زائرانی که با خودروی شخصی و یا با حمل و نقل عمومی قصد عزیمت به کربلای معلی را دارند تامین شده است.
مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس هم گفت: برای نخستین بار موکب میناب ۱۶۸ با هدف روایت وحشی گری و کودک کشی آمریکای جنایت کار و رژیم صهیونیستی در حمله به مدرسه شجره میناب، در عمود ۱۶۸ برپا میشود.
محسن رئیسی افزود: در این موکب برنامهها و مستنداتی برای نشان دادن مظلومیت کودکان، معلمان و خانوادههای دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب ،به زائران در سراسر جهان اجرا میشود.
وی گفت: این طرح بسیار ارزشمند است و موجب تقویت اقتدار فرهنگی ایران و رسوایی دشمن میشود.