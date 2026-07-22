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عبدالرضا علیزاده سرمربی تیم ملی والیبال زیر ۱۸سال گفت: بازیکنان تیم ملی با تعصب، غیرت و عرق ملی مثالزدنی برای سربلندی ایران به میدان رفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عبدالرضا علیزاده، سرمربی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران با اشاره به مسیر دشوار قهرمانی آسیا، اظهار کرد: بازیکنان تیم ملی با تعصب، غیرت و عرق ملی مثالزدنی برای سربلندی ایران به میدان رفتند و در تمامی مسابقات تنها به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و شادی مردم کشورمان فکر میکردند.
وی افزود: پوشیدن پیراهن تیم ملی مسئولیتی بزرگ است و زمانی که پرچم ایران پس از قهرمانی به اهتزاز درمیآید، تمام سختیها، تمرینات و فشار مسابقات فراموش میشود. این موفقیت حاصل تلاش شبانهروزی بازیکنان، کادر فنی و حمایت خانوادهها و مسئولان بود و امیدواریم این نسل، افتخارات بزرگتری را برای والیبال ایران رقم بزند.