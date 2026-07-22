به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عبدالرضا علیزاده، سرمربی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران با اشاره به مسیر دشوار قهرمانی آسیا، اظهار کرد: بازیکنان تیم ملی با تعصب، غیرت و عرق ملی مثال‌زدنی برای سربلندی ایران به میدان رفتند و در تمامی مسابقات تنها به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و شادی مردم کشورمان فکر می‌کردند.

وی افزود: پوشیدن پیراهن تیم ملی مسئولیتی بزرگ است و زمانی که پرچم ایران پس از قهرمانی به اهتزاز درمی‌آید، تمام سختی‌ها، تمرینات و فشار مسابقات فراموش می‌شود. این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی بازیکنان، کادر فنی و حمایت خانواده‌ها و مسئولان بود و امیدواریم این نسل، افتخارات بزرگ‌تری را برای والیبال ایران رقم بزند.