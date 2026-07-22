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در بسته خبرهای کوتاه، چند خبر گوناگون از نقاط مختلف استان کردستان گردآوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در راستای برگزاری کنگره 5536 شهید والامقام استان، یادواره 268 شهید و شهدای کارمند شهرستان دیواندره برگزار شد. در این مراسم از خانواده شهید والامقام حامد سعیدی کارمند اداره پست که در جنگ رمضان به شهادت رسید، با اهدای انگشتر متبرک رهبر شهید و لوح تقدیر رئیس مجلس شورای اسلامی تجلیل شد.
در راستای تکریم خانوادههای معظم شاهد و ایثارگر و پیگیری دغدغههای این قشر، میز خدمت مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و ادارهکل آموزش و پرورش استان برگزار شد. در این میز خدمت، مسائل و مشکلات خانوادههای ایثارگر شاغل در آموزش و پرورش استان بررسی شد.
نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست با اعضای این کمیسیون، عدم بهرهگیری مطلوب از ظرفیت منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان را مورد انتقاد قرار داد. در این نشست که معاون وزیر اقتصاد، رئیس کل گمرک ایران، معاونین و جمعی از مدیران ستادی گمرک نیز حضور داشتند، علیرضا زندیان با اشاره به پتانسیل مناطق آزاد بانه و مریوان گفت: توجه به حوزههای مختلف مناطق آزاد باید پررنگتر شود.
به مناسبت هفته بهزیستی، یک واحد مسکن مددجویی با اعتبار 730 میلیون تومان در روستای رشید آباد بخش مرکزی دیواندره به بهرهبرداری رسید.
معاون توانبخشی ادارهکل بهزیستی استان از تمدید زمان برگزاری نمایشگاه دستاوردهای افراد دارای معلولیت و توانخواهان در خانه کرد سنندج تا پایان هفته جاری خبر داد.