سرپرست شهرداری قزوین، بر ضرورت افزایش سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید کرد و از آمادگی ویژه این نهاد برای خدمت به زائران اربعین خبر داد.

تمرکز شهرداری قزوین بر تسریع پروژه‌های شهری و تقویت خدمات در آستانه اربعین

تمرکز شهرداری قزوین بر تسریع پروژه‌های شهری و تقویت خدمات در آستانه اربعین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرپرست شهرداری قزوین در راستای تبیین چشم‌انداز مدیریتی خود، اعلام کرد : برنامه‌های جاری بر پایه تسریع در اجرای پروژه‌های شهری و پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای مبرم شهروندان استوار است.

وی با اشاره به ضرورت همکاری میان تمامی بخش‌های شهرداری، بر لزوم ایجاد بسترهای مناسب برای دریافت نظرات و درخواست‌های مردمی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی‌های مربوط به ایام اربعین، خاطرنشان کرد: شهرداری قزوین با تکیه بر تجربه‌های موفق سال‌های گذشته، امسال نیز با ظرفیت و توانمندی بیشتری برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی آماده شده است تا بتواند تجربه‌ای بهتر از خدمات شهری را برای این میهمانان فراهم آورد.