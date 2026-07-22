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سرپرست شهرداری قزوین، بر ضرورت افزایش سرعت اجرای پروژههای عمرانی و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان تأکید کرد و از آمادگی ویژه این نهاد برای خدمت به زائران اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرپرست شهرداری قزوین در راستای تبیین چشمانداز مدیریتی خود، اعلام کرد : برنامههای جاری بر پایه تسریع در اجرای پروژههای شهری و پاسخگویی سریعتر به نیازهای مبرم شهروندان استوار است.
وی با اشاره به ضرورت همکاری میان تمامی بخشهای شهرداری، بر لزوم ایجاد بسترهای مناسب برای دریافت نظرات و درخواستهای مردمی تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به پیشبینیهای مربوط به ایام اربعین، خاطرنشان کرد: شهرداری قزوین با تکیه بر تجربههای موفق سالهای گذشته، امسال نیز با ظرفیت و توانمندی بیشتری برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی آماده شده است تا بتواند تجربهای بهتر از خدمات شهری را برای این میهمانان فراهم آورد.