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از ملی پوشان و اعضای ارومیهای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال قهرمان آسیا تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی با تجلیل از افتخارآفرینان والیبال استان، موفقیت تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا را حاصل تلاش، همدلی و شایستگی نسل آیندهساز والیبال کشور دانست.
سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان استان، از ملیپوشان و اعضای ارومیهای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران که با کسب عنوان قهرمانی آسیا، افتخاری دیگر برای ورزش کشور و استان رقم زدند، تجلیل کرد.
تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی چین، با نمایشی مقتدرانه و شکست تیمهای بحرین، فیلیپین، هندوستان، کرهجنوبی، چین و ژاپن، برای هشتمین بار بر سکوی نخست قاره کهن ایستاد و عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.
در این افتخار بزرگ، ۱۰ نماینده شایسته از ارومیه در ترکیب تیم ملی و کادر فنی حضور داشتند؛ عبدالرضا علیزاده به عنوان سرمربی، امین علیاکبری و سیامک عظیمی به عنوان مربی، توحید اصغری به عنوان مربی بدنساز و علی برگشادی به عنوان آنالیزور، هدایت تیم ملی را بر عهده داشتند و نیما پیری، علی شیخزاده، آیدین چودار، علیرضا ولایی و امیرمحمد همتی نیز به عنوان بازیکنان تیم ملی در این قهرمانی ارزشمند نقشآفرینی کردند.