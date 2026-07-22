به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با تجلیل از افتخارآفرینان والیبال استان، موفقیت تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا را حاصل تلاش، همدلی و شایستگی نسل آینده‌ساز والیبال کشور دانست.

سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان استان، از ملی‌پوشان و اعضای ارومیه‌ای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران که با کسب عنوان قهرمانی آسیا، افتخاری دیگر برای ورزش کشور و استان رقم زدند، تجلیل کرد.

تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی چین، با نمایشی مقتدرانه و شکست تیم‌های بحرین، فیلیپین، هندوستان، کره‌جنوبی، چین و ژاپن، برای هشتمین بار بر سکوی نخست قاره کهن ایستاد و عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.

در این افتخار بزرگ، ۱۰ نماینده شایسته از ارومیه در ترکیب تیم ملی و کادر فنی حضور داشتند؛ عبدالرضا علیزاده به عنوان سرمربی، امین علی‌اکبری و سیامک عظیمی به عنوان مربی، توحید اصغری به عنوان مربی بدنساز و علی برگ‌شادی به عنوان آنالیزور، هدایت تیم ملی را بر عهده داشتند و نیما پیری، علی شیخ‌زاده، آیدین چودار، علیرضا ولایی و امیرمحمد همتی نیز به عنوان بازیکنان تیم ملی در این قهرمانی ارزشمند نقش‌آفرینی کردند.