معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت خوزستان بر تسریع در روند ثبت و تکمیل اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها در راستای جلوگیری از تخلفات احتمالی، احتکار کالا و ارتقای شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام جباری در جلسه‌ای که با موضوعات مرتبط با نحوه ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها، ضرورت تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات واحد‌های انبارداری و همچنین اهمیت شفاف‌سازی فرآیند نگهداری و توزیع کالا برگزار شد، با تأکید بر نقش سامانه جامع انبار‌ها در ساماندهی نظام توزیع و نظارت بر کالاها، اظهار ذلشا: ثبت دقیق اطلاعات در این سامانه، گامی مؤثر در راستای جلوگیری از تخلفات احتمالی، احتکار کالا و ارتقای شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع است.

وی همچنین بر همکاری فعالان اقتصادی، صاحبان انبار‌ها و دستگاه‌های مرتبط در اجرای کامل این طرح تأکید کرد و خواستار تسریع در روند ثبت و تکمیل اطلاعات در سامانه شد.

به گفته بهرامی؛ این جلسه در راستای اجرای سیاست‌های نظارتی و به‌منظور ارتقای کارآمدی نظام انبارداری و کنترل بهتر بازار برگزار شد.