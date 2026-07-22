ثبت ازدواج در استان اصفهان، بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۲۲ و نیم درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در سه ماه نخست امسال، هفت هزار ۶۲۳ مورد ازدواج در این استان ثبت شد.

مجتبی یکتامنش افزود: افزایش ثبت واقعه ازدواج در این مدت در سال‌های اخیر بی سابقه بوده است.

اصفهان، مجری طرح آزمایشی مراقب همراه خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو در کشور

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: اواخر تیرماه، همزمان با هفته بهزیستی، طرح ملی مراقب همراه خانواده‌های دارای فرزند چندقلو با هدف ارائه حمایت‌های تخصصی و مراقبتی، ارتقای سلامت روان مادران و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های دارای فرزند چندقلو، در شهرستان اصفهان آغاز شد.

سمیه کریمی افزود: این طرح با تأکید بر تقویت نهاد خانواده و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های دارای فرزند چندقلو، در راستای سیاست‌های کلی حمایت از خانواده، فرزندآوری و جوانی جمعیت با هدف توسعه خدمات حمایتی هدفمند و فراهم‌کردن زمینه رشد و پرورش کودکان در محیطی امن، باثبات و برخوردار از آرامش روانی اجرا می‌شود.

اجرای طرح جامع «فتحان» در استان اصفهان

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: طرح جامع «فتحان» با محوریت خانواده و جوانی جمعیت در استان تدوین و به مرحله اولیه اجرا رسیده است.

حجت الله تنهایی افزود: در اجرای طرح فتحان به منظور بررسی و حل مشکل بانوان ۲۰ تا۳۵ سال بدون فرزند، تک فرزند و تمایل نداشتن به داشتن فرزند، در هر شهرستان دست‌کم چهار نفر به عنوان هسته اولیه جمعیتی آموزش تخصصی دیده‌اند.

روایت سیده پروین امامی خبرنگار صداوسمای اصفهان از آخرین اخبار اجرای قانون جوانی جمعیت در استان اصفهان