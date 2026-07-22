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عزاداری شهادت حضرت رقیه (س) در کیش

مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها) همراه با آیین گرامیداشت شهیده زهرا محمدی گلپایگانی، نوه خردسال رهبر شهید انقلاب، با حضور پرشور مردم و مسئولان در میدان ساحل جزیره کیش برگزار شد.
عکاس :فاطمه یاقوتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ - ۱۸:۵۳
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برچسب ها: شهادت حضرت رقیه(س) ، کیش ، رهبرشهیدانقلاب
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