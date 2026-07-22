فرماندار میبد: هنرصنعت زیلوی میبد بعنوان هنرصنعت جهانی، به لحاظ رونق کارگاه‌های تولیدی، اقتصادی و گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، طباطبائی در نشست شورای راهبردی زیلو که با حضورطالبی رئیس جهاد دانشگاهی و دیگر اعضای این کارگروه برگزار شد گفت: هنرصنعت زیلوی میبد به عنوان هنرصنعت جهانی، به لحاظ رونق کارگاه‌های تولیدی، اقتصادی و گردشگری از اهمیت بالا یی برخوردار است.

سیدمهدی طباطبائی با تاکید بر رونق این هنر صنعت در سطح ملی و بین المللی با فراهم ساختن زمینه‌های معرفی و بازاریابی و تنوع در تولید افزود: خانه زیلوی میبد یکی از مکان‌های مناسب برای رونق این هنر صنعت است که مسقف کردن آن، همت جهاد دانشگاهی، شهرداران، میراث فرهنگی و شرکت شهرک‌های صنعتی را می‌طلبد که امیدواریم این مهم هرچه سریعتر به سرانجام برسد.

در شهرستان میبد ۸۰ نفر در ۱۰ کارگاه زیلو خانگی و یک واحد شرکت تعاونی زیلو بافان مشغول فعالیت‌اند و درسال بیش از ۲ هزار مترمربع زیلو تولید می‌کنند.