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فرماندار میبد: هنرصنعت زیلوی میبد بعنوان هنرصنعت جهانی، به لحاظ رونق کارگاههای تولیدی، اقتصادی و گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، طباطبائی در نشست شورای راهبردی زیلو که با حضورطالبی رئیس جهاد دانشگاهی و دیگر اعضای این کارگروه برگزار شد گفت: هنرصنعت زیلوی میبد به عنوان هنرصنعت جهانی، به لحاظ رونق کارگاههای تولیدی، اقتصادی و گردشگری از اهمیت بالا یی برخوردار است.
سیدمهدی طباطبائی با تاکید بر رونق این هنر صنعت در سطح ملی و بین المللی با فراهم ساختن زمینههای معرفی و بازاریابی و تنوع در تولید افزود: خانه زیلوی میبد یکی از مکانهای مناسب برای رونق این هنر صنعت است که مسقف کردن آن، همت جهاد دانشگاهی، شهرداران، میراث فرهنگی و شرکت شهرکهای صنعتی را میطلبد که امیدواریم این مهم هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
در شهرستان میبد ۸۰ نفر در ۱۰ کارگاه زیلو خانگی و یک واحد شرکت تعاونی زیلو بافان مشغول فعالیتاند و درسال بیش از ۲ هزار مترمربع زیلو تولید میکنند.