در نشست راهبردی مدیریت بحران انرژی و آب تفرش بر ضرورت گذار از «الگوی مصرف سنتی» به «مدیریت هوشمند» تأکید و شورا‌های محله‌محور موظف به نظارت محلی بر رفتار‌های مصرفی در سطح کوچه و محله شدند.

گذار از «الگوی مصرف سنتی» به «مدیریت هوشمند» و الزام شورا‌ها به نظارت محلی بر رفتار‌های مصرفی

گذار از «الگوی مصرف سنتی» به «مدیریت هوشمند» و الزام شورا‌ها به نظارت محلی بر رفتار‌های مصرفی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست شورای مسکن شهرستان تفرش آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن، روند پیشرفت عملیات اجرایی، و اقدامات لازم برای تأمین زیرساخت‌های آب، برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی بررسی شد.

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هم‌زمان با شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، مراسم «بزرگ‌ترین سفره حضرت رقیه (س)» با حضور دختران سه تا هفت ساله، در امامزاده عبدالله (ع) محلات همزمان با ۶۰۰ نقطه ایران و جهان برگزار شد.

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نشست شورای اداری شهرستان شازند در سوگ رهبر شهید انقلاب برگزار شد.

در این نشست از مدیران دستگاه اجرایی و اداری که در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ مدیران شهرستان رتبه برتر کسب کردند، با اهدای لوح تقدیر شد.

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در نشست راهبردی مدیریت بحران انرژی و آب در تفرش بر ضرورت گذار از «الگوی مصرف سنتی» به «مدیریت هوشمند» تأکید و شورا‌های محله‌محور موظف به نظارت محلی بر رفتار‌های مصرفی و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در سطح کوچه و محله شدند.