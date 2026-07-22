عدم تغییر بودجه نسبت به سال گذشته؛
تقسیم اعتبارات استان مرکزی در نشست کمیته برنامهریزی ساوه
نشست کمیته برنامهریزی ساوه با هدف تقسیم اعتبارات استان مرکزی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در این جلسه گفت: مدیران کل و شهرستانی باید در جذب اعتبارات تخصیص یافته تلاش مضاعفی نمایند و واقعا این موضوع مصداق ترک فعل مدیران را دارد.
وی با اشاره به عدم تغییر بودجه نسبت به سال گذشته افزود: از اعتبارات ملی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان و ۲۰ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات استانی در اختیار نماینده مردم قرار داده شده و با اولویت احداث جادها، انتقال آب و کشاورزی بوده که توزیع شده است.
وی تاکید کرد: یکی از اولویتهای شهرستان تغییر بها برق به تعرفهی گرمسیری است که ساختمان هواشناسی ساوه آماده بهره برداری است و در انتظار اجرای پلتفرم هستیم تا همهی مردم منتفع شوند
فرماندار ساوه گفت: امسال سرجمع اعتبارات استانی در شهرستان ساوه ۳۱۹ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته، ۵ درصد رشد داشته است
سید مهدی حسینی افزود: با توجه به شرایط جنگی و ضرورت اولویت بندی تخصیص اعتبارات، باید با همین محدودیت ها، برای تکمیل و بهره برداری از پروژها تلاش خود را به کار بگیریم.
وی اظهار کرد: تکمیل پروژهای با بیش از ۵۰ درصد از تاکیدات دولت و مجلس است که ما در فصل آبرسانی، راهها، جهاد کشاورزی و تکمیل مجموعه ورزشی شهید چمران اولویتهای شهرستان را تعریف نمودهایم.
پیگیری تخصیص اعتبارات توزیع شده با رعایت صرف و صلاح دستگاههای اجرایی از موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.