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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد از اجرای برنامهای برای رفع نقاط حادثهخیز محورهای شهرستان بافق خبر داد و گفت: هدفگذاری ما این است که تا پایان سال، محدودههای حادثهخیز و فرسوده محورهای اصلی شهرستان که موجب نارضایتی مردم شده، برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رستگاری در جریان بازدید از طرحهای راهسازی شهرستان بافق اظهار کرد: عملیات مرمت و روکش آسفالت محور یزد–بافق–بهاباد با اولویت نقاط پرخطر در دستور کار قرار گرفته و در مرحله نخست، عملیات نگهداری، مرمت و روکش آسفالت حدود ۶ کیلومتر از محور پل راهآهن تا بیشدر اجرا میشود که این مسیر تا هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به حادثهخیز بودن محدوده بیشدر، افزود: این مسیر از نقاط پرحادثه شهرستان است و به همین دلیل در اولویت اجرای طرحهای ایمنسازی قرار گرفته است. رستگاری همچنین از پیشرفت مناسب طرح باند دوم محور بافق–کوشک با مشارکت شرکت سنگآهن مرکزی خبر داد و گفت: مراحل پایانی این طرح در حال اجرا است.
مدیرکل راهداری استان یزد با تأکید بر خسارت تردد ماشینآلات معدنی به جادههای روستایی اظهار داشت: معادن باید با مشارکت راهداری و فرمانداری در مرمت مسیرهایی که از آن استفاده میکنند نقش مستقیم داشته باشند، چرا که در برخی مسیرها حجم تردد خودروهای معدنی، راههای روستایی را عملاً به جاده معدنی تبدیل کرده است.
رستگاری همچنین از راهاندازی سامانههای هوشمند کنترل بار در دو تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: کامیونهای دارای اضافهتناژ یا فاقد بارنامه بهصورت الکترونیکی شناسایی شده و با متخلفان برخورد قانونی و بازدارنده خواهد شد.
فرماندار بافق نیز با اشاره به اجرای طرح گسترده بهسازی راههای شهرستان گفت: در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و روکش آسفالت محور یزد–بافق–بهاباد در قالب چند قرارداد و مرحله اجرایی اختصاص یافته است.
فلاح افزود: به دلیل تردد سنگین ماشینآلات معدنی و خودروهای مردمی، محورهای یزد–بافق و بافق–کوشک–بهاباد دچار فرسودگی شدهاند و ایمنسازی آنها در اولویت قرار دارد. بر اساس تعهد اداره کل راهداری، مسیر ۶ کیلومتری حدفاصل شرکت سنگآهن مرکزی تا بیشدر نیز تا هفته دولت با اجرای روکش آسفالت آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی معادن برای بازسازی راهها تصریح کرد: معادن بیشترین استفاده را از این مسیرها دارند و به همین نسبت نیز باید در جبران خسارت و نگهداری جادهها مشارکت جدی داشته باشند.
فرماندار بافق درباره ادامه مرمت محور فعلی با وجود برنامه احداث جاده جدید گفت: برای این موضوع سه برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تعریف شده است. تا زمان بهرهبرداری از جاده اصلی جدید که اجرای آن حدود یک تا دو سال زمان میبرد، ایمنسازی مسیر موجود برای حفظ جان مردم در اولویت خواهد بود.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای بافق نیز با اشاره به گستردگی شبکه راههای شهرستان اظهار کرد: نگهداری، ایمنسازی و مرمت حدود ۷۲۰ کیلومتر راه بر عهده این اداره است.
عابدی با بیان اینکه محور بافق–یزد یکی از پرترددترین محورهای شهرستان محسوب میشود، گفت: به طور متوسط در هر ساعت حدود ۷۰ دستگاه خودرو از این مسیر عبور میکنند که نزدیک به ۷۰ درصد آنها را وسایل نقلیه سنگین و ماشینآلات معدنی تشکیل میدهد و همین موضوع موجب فرسودگی سریع آسفالت شده است.
وی محدوده بیشدر را حادثهخیزترین نقطه این محور دانست و افزود: بیش از ۷۰ درصد تصادفات محور بافق–یزد در این محدوده رخ میدهد. همچنین در حال حاضر حدود ۱۰۰ کیلومتر از راههای شهرستان نیازمند اجرای روکش آسفالت است که تأمین اعتبار برای اجرای این طرحها نقش مهمی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی خواهد داشت.
کارفرمای طرح بهسازی محور بافق–کوشک–بهاباد نیز از اجرای عملیات بازسازی و لکهگیری این مسیر با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این طرح شامل تراش ۱۲۰ هزار مترمربع آسفالت فرسوده و اجرای ۵۵ هزار تن آسفالت جدید با هدف ارتقای کیفیت مسیر و رفع نقاط آسیبدیده است.
وی افزود: به دلیل ماهیت طرح و اجرای لکهگیری در بخشهای مختلف، پیشرفت عملیات بر اساس حجم کار و سطح عملیات ارزیابی میشود، نه کیلومتراژ، تا تمامی نقاط معیوب بهصورت کامل بازسازی شوند.
کارفرمای طرح همچنین با اشاره به استقرار گسترده ماشینآلات در کارگاه اظهار کرد: هزینههای جاری عملیات روزانه بین ۳ تا ۵ میلیارد تومان برآورد میشود و برنامهریزی لازم برای تأمین مستمر اعتبارات و جلوگیری از توقف عملیات در حال اجرا است تا طرح در زمان مقرر به بهرهبرداری برسد.