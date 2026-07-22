مردم آبادان و خرمشهر در صد و چهل و چهارمین شب تجمع مردمی، با اعلام حمایت از نیروهای مسلح و مردم جنوب، بر دفاع از ایران و تداوم ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

صد و چهل و چهارمین شب همدلی مردم آبادان و خرمشهر در حمایت از ایران

صد و چهل و چهارمین شب همدلی مردم آبادان و خرمشهر در حمایت از ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، صد و چهل و چهارمین شب تجمع مردمی با حضور پرشور مردم آبادان و خرمشهر برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با تجدید پیمان با ایران اسلامی، حمایت خود را از نیروهای مسلح، مردم جنوب و مدافعان امنیت کشور اعلام کردند و بر حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشتند.

حاضران با قدردانی از تلاش‌ها و اقتدار نیروهای مسلح، مقاومت مردم جنوب را نماد اقتدار ملی دانستند و تأکید کردند ملت ایران در برابر هرگونه تهدید و تجاوز، با وحدت و همدلی از کشور، تمامیت ارضی و منافع ملی دفاع خواهد کرد.

شرکت‌کنندگان همچنین دفاع از خلیج فارس و تنگه هرمز را از محورهای این اجتماع برشمردند و با تأکید بر ادامه حضور در صحنه، پشتیبانی خود را از مدافعان امنیت و آرامش کشور اعلام کردند.

در این تجمع، مردم تلاش برای حفظ همبستگی ملی را از مهم‌ترین عوامل اقتدار ایران دانستند و بر استمرار این حضور مردمی تأکید کردند.