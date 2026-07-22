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۶۰ نفر از اهالی روستای ششکل آستانهاشرفیه با مشارکت شبکه بهداشت و درمان و جمعیت هلالاحمر شهرستان، معاینه و انواع خدمات سلامت محور رایگان را دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ میز خدمت و غرفه سلامت با مشارکت شبکه بهداشت و درمان و جمعیت هلالاحمر شهرستان آستانهاشرفیه در مسجد ابوالفضل (ع) روستای ششکل برگزار شد.
این برنامه با حضور گروههای سلامت شبکه بهداشت و جمعیت هلالاحمر و با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی، افزایش آگاهیهای بهداشتی و ارائه خدمات سلامتمحور به مردم برگزار شد و با استقبال گسترده اهالی روستا و شرکتکنندگان همراه بود.
در غرفه سلامت، خدماتی از جمله سنجش فشار خون، ارائه مشاورههای بهداشتی، آموزش اصول مراقبت از سلامت، راهکارهای پیشگیری از بیماریها و توصیههای مرتبط با سبک زندگی سالم به ۶۰ نفر از اهالی روستا به صورت رایگان ارائه شد.
این خدمات به ویژه برای سالمندان و افرادی که دسترسی کمتری به مراکز درمانی دارند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
کارشناسان حاضر در این برنامه همچنین با پاسخگویی به پرسشهای شهروندان، آموزشهای کاربردی در زمینه تغذیه سالم، پیشگیری از بیماریهای شایع و ارتقای سواد سلامت را ارائه کردند و بر نقش آموزش و خودمراقبتی در حفظ سلامت جامعه تأکید کردند.