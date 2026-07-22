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مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور، طلاب را به علمآموزی، تهذیب نفس، حضور فعال در عرصههای فرهنگی و اجتماعی و جهاد تبیین فراخواند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حجتالاسلام مهدی علیزاده در بازدید از حوزه علمیه خواهران استان اردبیل گفت: ترویج عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده در جامعه از رسالتهای مهم طلاب است و انتظار میرود طلبهها و روحانیان در این راستا فعالتر باشند.
وی با اشاره به شرایط حساس کنونی جامعه، جهاد تبیین را از مهمترین وظایف طلاب برشمرد و اظهار کرد: طلاب باید با بهرهگیری از دانش دینی و اخلاق اسلامی، در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده نقشآفرینی کنند.
در این بازدید، بخشی از مشکلات و دغدغههای مهم مدیریت و مدارس علمیه خواهران استان اردبیل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع این مسائل مطرح شد.
حجتالاسلام رسول خواسته مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل نیز در این نشست گفت: این حوزه یک هزار و ۸۰۰ طلبه جاری و فارغالتحصیل دارد و طلاب خواهر در کارهای تبلیغی، ترویجی، اجرایی و علمی فعالیت میکنند.