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فرمانده انتظامی بهبهان استان خوزستان از دستگیری یک نفر مخل امنیت که اقدام به ضربوجرح مأمور حراست بیمارستان ولیعصر (عج) این شهرستان کرده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ منصور سیلاوی بیان داشت: به دنبال درگیری خیابانی تعدادی از اراذل و اوباش نوظهور و ایراد ضربوجرح با سلاح سرد در سطح شهر، به بیمارستان ولیعصر (عج) مراجعه کردند و در اقدامی هنجارشکنانه، مأمور حراست بیمارستان را نیز با قمه مورد ضربوجرح قرار دادند.
وی افزود: با اعلام این موضوع، شناسایی و دستگیری عاملان بهصورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و یگان عملیات ویژه قرار گرفت و ماموران با اقدامات اطلاعاتی و روشهای خاص پلیسی، مخفیگاه یکی از متهمان را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و با هماهنگی قضائی، این فرد را دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.
سرهنگ سیلاوی با اشاره به اینکه متهم پس از تحویل به مرجع قضائی روانه زندان شد، تصریح کرد: تلاش پلیس برای دستگیری سایر عوامل درگیری بیمارستان بهصورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان با تاکید بر اینکه اماکن تفریحی و عمومی جای عرضاندام مجرمان و هنجارشکنان نیست، ادامه داد: با هرگونه اقدامی که امنیت اجتماعی و آسایش عمومی مردم شریف بهبهان را مختل کند، برابر قانون، مقتدرانه و با اشد مجازات برخورد خواهد شد.