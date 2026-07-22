به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ منصور سیلاوی بیان داشت: به دنبال درگیری خیابانی تعدادی از اراذل و اوباش نوظهور و ایراد ضرب‌وجرح با سلاح سرد در سطح شهر، به بیمارستان ولی‌عصر (عج) مراجعه کردند و در اقدامی هنجارشکنانه، مأمور حراست بیمارستان را نیز با قمه مورد ضرب‌وجرح قرار دادند.

وی افزود: با اعلام این موضوع، شناسایی و دستگیری عاملان به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و یگان عملیات ویژه قرار گرفت و ماموران با اقدامات اطلاعاتی و روش‌های خاص پلیسی، مخفیگاه یکی از متهمان را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و با هماهنگی قضائی، این فرد را دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ سیلاوی با اشاره به اینکه متهم پس از تحویل به مرجع قضائی روانه زندان شد، تصریح کرد: تلاش پلیس برای دستگیری سایر عوامل درگیری بیمارستان به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان با تاکید بر اینکه اماکن تفریحی و عمومی جای عرض‌اندام مجرمان و هنجارشکنان نیست، ادامه داد: با هرگونه اقدامی که امنیت اجتماعی و آسایش عمومی مردم شریف بهبهان را مختل کند، برابر قانون، مقتدرانه و با اشد مجازات برخورد خواهد شد.