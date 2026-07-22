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طرح «آبخیز تا جالیز» با هدف مهار روانآبها، توسعه کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی وجلوگیری از فرسایش خاک در بیجار کلنگزنی و آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، کلنگ طرحهای آبخیزداری حوزههای قراطوره و گلبلاغ شهرستان بیجار با مشارکت سازمان بسیج سازندگی، سپاه بیتالمقدس، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، شرکت آب منطقهای و جهاد کشاورزی به زمین زده شد.
این طرحها با هدف مدیریت و کنترل روانآبها، کاهش فرسایش خاک، حفاظت از منابع طبیعی و تقویت زیرساختهای آبخیزداری در سال ۱۴۰۵ اجرایی میشود.
این آیین با حضور سردار عسکری جانشین سپاه بیتالمقدس استان کردستان، فرماندار شهرستان بیجار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در روستای پهنهبر برگزار شد.
اجرای طرحهای آبخیزداری بهمنظور حفظ منابع طبیعی، توسعه پایدار و بهرهگیری مطلوب از ظرفیتهای آبی منطقه تأکید و نقش این طرحها در مدیریت منابع آب و خاک تبیین شد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه بیتالمقدس استان کردستان در خصوص این طرح عنوان کرد: پروژه آبخیز تا جالیز به مساحت ۱۳ هزار و پانصد متر مکعب در سراسر استان کردستان اجرایی میشود که بیش از ۳۰۰ متر مربع از آن در قالب سدهای گابیونی و ملاتی در شهرستان بیجار خواهد بود.
سرهنگ احمد عینی گفت: در حوزه سد گلباغ ۱۰۴۱ متر مربع سازه سنگی و ملاتی و در حوزه قره طوره ۸۲۵ متر مکعب سازه سنگی گابیونی و ۱۹۲۲ متر مکعب سازه سنگی ملاتی اجرا خواهد شد.
وی افزود: کل اعتبارات اجرای این پروژه در استان کردستان ۴۳ میلیارد تومان است که حدود ۱۰ میلیارد تومان آن در شهرستان بیجار هزینه خواهد شد.