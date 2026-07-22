مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داورزن گفت: جشنواره «فلفل بیزه» در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ­جواد رجبی افزود: صدور نخستین مجوز رسمی رویداد‌های گردشگری شهرستان داورزن توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دستاوردی ارزشمند است که امیدواریم موجب رونق هرچه بیشتر گردشگری در این شهرستان شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داورزن ادامه داد: ثبت جشنواره فلفل بیزه نیز گامی موثر در راستای تقویت این جایگاه و معرفی پتانسیل‌های گردشگری شهرستان داورزن در سطح ملی خواهد بود.

رجبی تصریح کرد: روستای «بیزه» در شهرستان داورزن، به عنوان قرمزترین روستای ایران، قطب تولید فلفل در کشور شناخته می‌شود و از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید فلفل قرمز، مقام نخست ایران را داراست.

او اظهار کرد: این روستا با داشتن کارگاه‌های تخصصی آسیاب و فرآوری، یکی از مراکز اصلی صادرات این محصول است.

رجبی گفت: جشنواره فلفل بیزه که هر ساله در مهرماه و در محیط باغات این روستا برگزار می‌شود، امسال در هفته گردشگری با هدف ترویج این محصول استراتژیک، حمایت از کشاورزان منطقه، معرفی کیفیت بالای محصولات محلی و توسعه صنعت کشاورزی و گردشگری برگزار خواهد شد.

او اظهار کرد: این رویداد علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، فرصتی برای آشنایی بازدیدکنندگان با روش‌های سنتی کشت و برداشت و همچنین فرهنگ غنی و سنت‌های مردم منطقه داورزن است.

بیزه، روستایی است از توابع بخش داورزن و در شهرستان داورزن استان خراسان رضوی ایران. سرو ۲۵۰۰ ساله بیزه در این روستا قرار دارد. علاوه بر این روستای بیزه، به تندترین روستای ایران یا روستای فلفلی ایران شهرت دارد. حدود ۴۰ درصد مردم این روستا به شغل فلفل کوبی (کار در آسیاب)، حدود ۵۰ درصد به شغل تجارت ادویه و ۱۰ درصد دیگر نیز به مشاغل کشاورزی و دامداری اشتغال دارند. از این رو این روستا یکی از بزرگ‌ترین منابع تولید فلفل کل ایران و اولین صادر کنندهٔ فلفل به هند است.