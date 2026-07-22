کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی پیرامون توزیع متوازن تسهیلات اشتغالزایی و تاکید بر تحقق ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارگروه تخصصی اشتغال استان پیرامون توزیع متوازن تسهیلات اشتغالزایی و تاکید بر تحقق ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۵ گذشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی در این جلسه گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزه اشتغال استان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وام قرض الحسنه مصوب شده است.

محمد باقر آقا علیخانی افزود: برای توسعه متوازن شهرستان‌های استان و جلوگیری از مهاجرت جوانان از شهر‌های کوچک و روستا‌ها مقرر شد تسهیلات اشتغالزایی بیشتری به مناطق کمترتوسعه یافته اختصاص یابد.

او ادامه داد: استان مرکزی در سال گذشته با اختصاص ۹۵ درصد از بودجه تسهیلات اشتغالزایی رتبه برتر را در کشور کسب کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم گفت: امسال بر اساس پیش بینی دستگاه‌های اجرایی استان و مصوبه شورای عالی اشتغال کشور قرار است ۱۰ هزار فرصت شغلی در استان مرکزی ایجاد شود.

مختار احمدی افزود: در سال گذشته نیز برنامه ریزی‌ها برای ایجاد ۹ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی بود که در پایان سال بیش از ۱۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شد.

او ادامه داد: در حوزه اختصاص تسهیلات اشتغالزایی هم عملکرد استان در سال گذشته در جزء یک هفت تسهیلات قانون بودجه ۸۵ درصد، در جزء دو هفت ۸۳ درصد و در مشاغل خانگی ۹۳ درصد تسهیلات اشتغال زایی از سوی بانک‌های عامل با معرفی دستگاه‌های اجرایی تحقق یافته است.